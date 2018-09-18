Zagreb maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Zagreb maçı öncesi 'ye kötü haber

    Zagreb maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber

    'nin Avrupa Ligi'nde perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçı öncesi 'dan kötü haber geldi.

    Avrupa Ligi D Grubu'nda ilk maçında Hırvatistan'ın takımıyla deplasmanda karşılaşacak olan sarı lacivertli takımda, sakatlığı nedeniyle maçında forma giyemeyen 'ın forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

    Yoğun tedavi uygulanan sol bekin durumunun bugün yapılacak kontroller sonrası netlik kazanması bekleniyor.

    1. 18.9.2018 09:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Zagreb maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN