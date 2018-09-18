Zagreb maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü deplasmanda oynayacağı Dinamo Zagreb maçı öncesi Hasan Ali Kaldırım'dan kötü haber geldi.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda ilk maçında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla deplasmanda karşılaşacak olan sarı lacivertli takımda, sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyen Hasan Ali Kaldırım'ın forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.
Yoğun tedavi uygulanan sol bekin durumunun bugün yapılacak kontroller sonrası netlik kazanması bekleniyor.
- 18.9.2018 09:11
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Zagreb maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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