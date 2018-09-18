Fenerbahçe'nin genç yıldızı Andreas Kilit'ten kötü haber
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    'nin genç yıldızı 'ten kötü haber

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin genç yıldızı <a href="/index/andreas-kilit?id=c6580e3d-1da6-452d-8b98-b6811e670fd8" class="" rel="tag">Andreas Kilit</a>'ten kötü haber

    Fenerbahçe'nin geçen sezon Jönköping U19 Takımı'ndan transfer ettiği ve U21'de forma giyen Andreas Kilit'ten kötü haber geldi.

    1. 18.9.2018 11:58
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