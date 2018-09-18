Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile oynanan mücadelede forma giyen futbolcuların aktif dinlenmeye yönelik çalışma yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı, dar alandaki maçlarla antrenmanın tamamlandığı bildirildi.

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçı için yarın Hırvatistan'a gidecek. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Phillip Cocu ve bir futbolcu, yarın karşılaşmanın oynanacağı Maksimir Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak.