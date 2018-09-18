Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı hazırlıklarına başladı
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile 20 Eylül Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu mücadelenin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile oynanan mücadelede forma giyen futbolcuların aktif dinlenmeye yönelik çalışma yaptığı belirtildi.
Diğer oyuncuların ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı, dar alandaki maçlarla antrenmanın tamamlandığı bildirildi.
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçı için yarın Hırvatistan'a gidecek. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Phillip Cocu ve bir futbolcu, yarın karşılaşmanın oynanacağı Maksimir Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak.
- 18.9.2018 14:37
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
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