Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı hazırlıklarına başladı
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    maçı hazırlıklarına başladı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> <a href="/index/dinamo-zagreb?id=2ad08adb-8001-4238-b773-716a138f5795" class="" rel="tag">Dinamo Zagreb</a> maçı hazırlıklarına başladı

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Hırvatistan temsilcisi ile 20 Eylül Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak , bu mücadelenin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde, yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, 'de ile oynanan mücadelede forma giyen futbolcuların aktif dinlenmeye yönelik çalışma yaptığı belirtildi.

    Diğer oyuncuların ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı, dar alandaki maçlarla antrenmanın tamamlandığı bildirildi.

    , maçı için yarın Hırvatistan'a gidecek. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü ve bir futbolcu, yarın karşılaşmanın oynanacağı Maksimir Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

    1. 18.9.2018 14:37
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