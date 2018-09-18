6. kez U dönüşü! – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    6. kez U dönüşü!

    6. kez U dönüşü!

    'nin eski çalıştırıcısı , 6. kez emeklilik kararından döndü, yeniden son senesi olduğunu söyleyip Utrech'tle anlaştı.

    'nin eski çalıştırıcısı , 6. kez emeklilik kararından döndü, yeniden son senesi olduğunu söyleyip Utrech'tle anlaştı. 71 yaşındaki Hollandalı futbol adamı, 38 yıllık hocalık kariyerinde 23. görevine soyunuyor.

    1. 18.9.2018
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