Tümer Metin: "Jailson'dan alt liglerde çok var"
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    : "Jailson'dan alt liglerde çok var"

    Tümer Metin: "Jailson'dan alt liglerde çok var"

    Fenerbahçe'nin deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yendiği maçı değerlendiren beIN Sports yorumcusu Tümer Metin, özellikle Jailson'la ilgili yaptığı yorumla dikkat çekti. İşte o sözler...

    UZUN YARIŞTA BÖYLE HAFTALAR OLUR

    3 puan bugün her şeyden daha önemliydi. Bu uzun yarışta zaman zaman böyle haftalar olacaktır. Maçtan önce Fenerbahçeli futbolculara, '1-0 kazanacaksınız' deselerdi futbolcular kesinlikle kabul ederlerdi.

    1. 17.9.2018 12:58
    2. Güncelleme: 17.9.2018 13:02
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