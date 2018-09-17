Fenerbahçe'nin deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yendiği maçı değerlendiren beIN Sports yorumcusu Tümer Metin, özellikle Jailson'la ilgili yaptığı yorumla dikkat çekti. İşte o sözler...



UZUN YARIŞTA BÖYLE HAFTALAR OLUR

3 puan bugün her şeyden daha önemliydi. Bu uzun yarışta zaman zaman böyle haftalar olacaktır. Maçtan önce Fenerbahçeli futbolculara, '1-0 kazanacaksınız' deselerdi futbolcular kesinlikle kabul ederlerdi.

