Tümer Metin: "Jailson'dan alt liglerde çok var"
Fenerbahçe'nin deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yendiği maçı değerlendiren beIN Sports yorumcusu Tümer Metin, özellikle Jailson'la ilgili yaptığı yorumla dikkat çekti. İşte o sözler...
UZUN YARIŞTA BÖYLE HAFTALAR OLUR
3 puan bugün her şeyden daha önemliydi. Bu uzun yarışta zaman zaman böyle haftalar olacaktır. Maçtan önce Fenerbahçeli futbolculara, '1-0 kazanacaksınız' deselerdi futbolcular kesinlikle kabul ederlerdi.
- 17.9.2018 12:58
- Güncelleme: 17.9.2018 13:02
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Tümer Metin: "Jailson'dan alt liglerde çok var" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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