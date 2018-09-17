Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçına İngiliz hakem – Fotomaç – 17 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Dinamo Zagreb- maçına İngiliz hakem

    Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçına İngiliz hakem

    'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 20 Eylül Perşembe günü deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile yapacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Pawson'ın yardımcılıklarını Lee Betts ve Ian Hussin üstlenecek.

    Jonathan Moss ve Chris Kavanagh'un ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Harry Lennard.

    1. 17.9.2018 14:18
    2. Güncelleme: 17.9.2018 14:20
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