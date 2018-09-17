Altınordu Damien Comolli'nin teklifini geri çevirdi
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Altınordu Damien Comolli'nin teklifini geri çevirdi

    Altınordu Damien Comolli'nin teklifini geri çevirdi

    1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kulüp başkanı , Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin sarı-lacivertli ekibin edeceği genç oyuncuları yetiştirmek üzere Altınordu'nun ilk 11'nin 4 pozisyonunu kiralama teklifi getirdiğini ancak bunu kabul etmediklerini bildirdi.

    Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 2,5 ay önce Barış Alıcı ve Berke Özer'in transferleri için bir araya geldikleri Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin transferin ardından başka kulüpler için çok cazip görünebilecek bir teklif yaptığını ifade etti.

    Özkan, şunları kaydetti:

    "Fenerbahçe'nin transfer edeceği genç oyuncuları yetiştirmek üzere, bir alt ligde oynayan Altınordu'nun ilk 11'nin 4 pozisyonunu kiralama teklifi getirdi. Biz Altınordu vizyonu ile uyuşmadığı için kabul etmedik. Kendilerine başka bir kulübü kökünden satın almalarını tavsiye etik. Hatta 2 kulüp ismi de önerdik."

    1. 17.9.2018 12:41
    2. Güncelleme: 17.9.2018 15:32
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