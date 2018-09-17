Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 2,5 ay önce Barış Alıcı ve Berke Özer'in transferleri için bir araya geldikleri Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin transferin ardından başka kulüpler için çok cazip görünebilecek bir teklif yaptığını ifade etti.

Özkan, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin transfer edeceği genç oyuncuları yetiştirmek üzere, bir alt ligde oynayan Altınordu'nun ilk 11'nin 4 pozisyonunu kiralama teklifi getirdi. Biz Altınordu vizyonu ile uyuşmadığı için kabul etmedik. Kendilerine başka bir kulübü kökünden satın almalarını tavsiye etik. Hatta 2 kulüp ismi de önerdik."