Altınordu Damien Comolli'nin teklifini geri çevirdi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin sarı-lacivertli ekibin transfer edeceği genç oyuncuları yetiştirmek üzere Altınordu'nun ilk 11'nin 4 pozisyonunu kiralama teklifi getirdiğini ancak bunu kabul etmediklerini bildirdi.
Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 2,5 ay önce Barış Alıcı ve Berke Özer'in transferleri için bir araya geldikleri Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin transferin ardından başka kulüpler için çok cazip görünebilecek bir teklif yaptığını ifade etti.
Özkan, şunları kaydetti:
"Fenerbahçe'nin transfer edeceği genç oyuncuları yetiştirmek üzere, bir alt ligde oynayan Altınordu'nun ilk 11'nin 4 pozisyonunu kiralama teklifi getirdi. Biz Altınordu vizyonu ile uyuşmadığı için kabul etmedik. Kendilerine başka bir kulübü kökünden satın almalarını tavsiye etik. Hatta 2 kulüp ismi de önerdik."
- 17.9.2018 12:41
- Güncelleme: 17.9.2018 15:32
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Altınordu Damien Comolli'nin teklifini geri çevirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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