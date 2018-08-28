Varela’da tavuk karası! – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    ’da tavuk karası!

    <a href="/index/varela?id=595666d8-57b1-44c7-b5ba-d2bf47bfb134" class="" rel="tag">Varela</a>’da tavuk karası!
    , Panathinaikos'tan Vlachodimos'u transfer etti. Teknik direktör Rui Vitoria, ikinci kaleci olarak ise 19 yaşındaki Mile Svilar'ı belirleyince, Bruno gözden düştü. bir anda F.Bahçe'nin gündemine girdi. Portekizli file bekçisi için, "Gözünde tavuk karası (gece körlüğü) hastalığı var" dedikoduları yapılıyor.
    1. 28.8.2018
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