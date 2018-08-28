Reyes’e özel program – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Reyes’e özel program

    Reyes’e özel program
    hazır olmadığı için bu hafta kadroda yer almayacak. Teknik heyet, Meksikalı stoper için özel program hazırladı. Hedef milli maç arasının ardından oynanacak Konya mücadelesine Reyes'i yetiştirmek. Son olarak Porto'yla 11 Şubat'ta maça çıkan Reyes, sakatlığı nedeniyle 'nı da kaçırmıştı. Menisküs ameliyatı olan Aatıf da idmana çıktı.
    1. 28.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Reyes’e özel program haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN