Piyango kime? – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Piyango kime?

    Piyango kime?

    ’de kaleci transferine kontenjan açabilmek için , , Valbuena hatta ’dan birinin bileti her an kesilebilir.

    F.Bahçe'nin şu an elinde 13 yabancısı var. Orta sahaya yapıldığında kontenjan dolacak. Ancak kaleye yabancı takviyesi planı da var. Bunun için eldeki yabancılardan birinin gönderilmesi gerekiyor. İlk aday . Ancak Kamerunlu file bekçisinin 2 milyon euro'luk yıllık ücreti taliplerine fren yaptırıyor. ve Valbuena diğer güçlü adaylar. da iyi bir teklif gelirse gönderilebilir. Bir satış gerçekleşmesi halinde yeni kaleci açıklanabilir. İki isim gündemde: 'dan Bruno Varela, 'den Kevin Trapp.
    1. 28.8.2018
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