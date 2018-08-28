Ozan Tufan paf takıma – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    paf takıma

    Ozan Tufan paf takıma
    F.Bahçe Teknik Direktörü Cocu'nun düşünmediği Ozan'ın PAF'a gönderildiği belirtildi. Kendisine kulüp bulamayan Ozan'ın transfer dönemi bitene kadar ayrılması bekleniyor.
    1. 28.8.2018
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