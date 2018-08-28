Moussa Sissoko’ya yalanlama – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Moussa Sissoko’ya yalanlama

    Moussa Sissoko’ya yalanlama

    'nin anlaştığı iddia edilen Tottenham'lı Moussa Sissoko ile ilgili kulüpten bir yalanlama geldi.

    Sarı-lacivertli kulüp tarafından dün gece yarısı yapılan açıklamada "Kamuoyunda, Moussa Sissoko'yu etme girişiminde bulunduğumuz ve sonrasında transferden vazgeçtiğimiz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün, Moussa Sissoko'yu etmek için, ne kulübüyle, ne menajeriyle ne de oyuncunun kendisiyle hiçbir teması, hiçbir zaman olmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

    Kulüpten yaklaşık 1 saat önce yazarımız , NTV canlı yayınında transferin olmadığını açıkladı.

    'UZAY BOŞLUĞUNA ATIN'
    Sissoko'nun F.Bahçe'ye geldiği iddiaları 'de de yankı uyandırmış, taraftarlar "Gönderin gitsin. Uzay boşluğuna atın" gibi yorumlar yapmıştı.
    1. 28.8.2018
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