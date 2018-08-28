Moussa Sissoko’ya yalanlama
Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen Tottenham'lı Moussa Sissoko ile ilgili kulüpten bir yalanlama geldi.
Kulüpten yaklaşık 1 saat önce yazarımız Rıdvan Dilmen, NTV canlı yayınında transferin olmadığını açıkladı.
'UZAY BOŞLUĞUNA ATIN'
Sissoko'nun F.Bahçe'ye geldiği iddiaları İngiltere'de de yankı uyandırmış, taraftarlar "Gönderin gitsin. Uzay boşluğuna atın" gibi yorumlar yapmıştı.
- 28.8.2018
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
Moussa Sissoko’ya yalanlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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