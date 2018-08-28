Kayserispor maçının biletleri yarın satışa çıkıyor
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın biletlerini yarın satışa sunacak.
Misafir tribün: 32.50 TL
Migros tribünü F blok: 32.50 TL
Fenerium üst H-I blok: 115 TL
Fenerium üst E blok: 140 TL
Fenerium alt H blok: 210 TL
Fenerium alt G blok: 250 TL
Fenerium alt F blok: 305 TL
Fenerium alt E blok: 400 TL
- 28.8.2018 14:31
-
Umut Güner, Adem Ljajic için yola çıktı
Toplam 1
Yorum
CasCan Bu transfer acilen yapılmalı.Yoksa daha çok hüsrana uğrayacağız.Oğuzhanla bu iş yürümez.Gol ayağımız ve oyunu sürükleyecek bir santrafor
-
Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Aziz Behich'e teklif!
Toplam 19
Yorum
ramiz dayı mesele transfer ise harun mu aziz behic mi kardeş mesele kaliteyi artırmaksa bu futbolcularmı artırır kaliteyi yoksa sisokho mu kardeş off
-
Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Aziz Behich'e teklif!
Toplam 19
Yorum
faysal çiftçi helal olsun sana kara kimse türkiyede diyemediği hasan ali sorunu sen söledin valla yeter artık gerçekten kovsunlar onu artık
Kayserispor maçının biletleri yarın satışa çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.