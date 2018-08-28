Kayserispor maçının biletleri yarın satışa çıkıyor – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    maçının biletleri yarın satışa çıkıyor

    <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a> maçının biletleri yarın satışa çıkıyor

    'in 4. haftasında 'u konuk edecek olan , maçın biletlerini yarın satışa sunacak.

    Yarın Üyeleri'ne, Kongre Üyeleri'ne ve temsilci üyelere yapılacak olan satışın ardından perşembe günü Kart sahipleri ve Fenercell faturalı abonelerine satış yapılacak. Biletler genel satışa ise cuma günü çıkacak. Bilet fiyatları şu şekilde:
    Misafir tribün: 32.50 TL
    Migros tribünü F blok: 32.50 TL
    Fenerium üst H-I blok: 115 TL
    Fenerium üst E blok: 140 TL
    Fenerium alt H blok: 210 TL
    Fenerium alt G blok: 250 TL
    Fenerium alt F blok: 305 TL
    Fenerium alt E blok: 400 TL
    1. 28.8.2018 14:31
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