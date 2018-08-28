Kayseri mesaisi başladı – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    mesaisi başladı

    Kayseri mesaisi başladı
    F.Bahçe bir günlük izinin ardından maçının hazırlıklarına çift idmanla başladı. İlk idmanda maçının ilk 11'inde oynayan oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Diğerleri pas ve pres çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı bildirildi. Yeni transfer Frey de takımla birlikte çalıştı. Akşam ise kuvvet ve dayanıklılık çalışıldı.
    1. 28.8.2018
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