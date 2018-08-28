Harun Tekin'de işlem tamam! Fenerbahçe...
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    'de işlem tamam! ...

    <a href="/index/harun-tekin?id=36bbbe8e-f892-4c69-a315-27324219de31" class="" rel="tag">Harun Tekin</a>'de işlem tamam! <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>...

    Carlos Kameni ile yollarını ayırmaya hazırlanan , 'dan transferini bitirmek üzere.

    'de 3 maçta 2 yenilgi alan 'de kaleci 'in ve maçlarında yediği goller sonrası kaleye takviye yapmak isteyen , 'lu 'e yönelmişti.

    Sarı-lacivertliler bu için 'la kurduğu temas neticesinde yeşil-beyazlılarla el sıkıştı.

    1. 28.8.2018 19:18
    2. Güncelleme: 28.8.2018 19:20
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