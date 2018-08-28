Harun Tekin'de işlem tamam! Fenerbahçe...
Carlos Kameni ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Bursaspor'dan Harun Tekin transferini bitirmek üzere.
Süper Lig'de 3 maçta 2 yenilgi alan Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel'in Malatya ve Göztepe maçlarında yediği goller sonrası kaleye takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Bursaspor'lu Harun Tekin'e yönelmişti.
Sarı-lacivertliler bu transfer için Bursaspor'la kurduğu temas neticesinde yeşil-beyazlılarla el sıkıştı.
- 28.8.2018 19:18
- Güncelleme: 28.8.2018 19:20
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Harun Tekin'de işlem tamam! Fenerbahçe...
Toplam 2
Yorum
volkan hoş geldin harun iyi yerli kaleci güzel transfer ama berke ne olcak nasıl planlamanız var anlamadım gitti berkeyi kiralık verelim oynasın
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Harun Tekin'de işlem tamam! Fenerbahçe...
Toplam 2
Yorum
HASAN İYİ TRANSFER HAYIRLI OLSUN.
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Toplam 3
Yorum
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Harun Tekin'de işlem tamam! Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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