Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Aziz Behich'e teklif!
Fenerbahçe, Bursaspor'dan kaleci Harun Tekin ve sol bek Aziz Behich için teklif yaptı
Fenerbahçe'nin yeşil beyazlı kulübe her iki oyuncu için bonuslarla birlikte 4 milyon 250 bin euro bonservis bedeli önerdiği iddia edildi.
Öte yandan, sarı lacivertlilerin Bursaspor'a yaptığı Nabil Dirar takasını ise yeşil beyazlıların teknik direktörü Samet Aybaba kabul etmedi.
Nabil Dirar (Göztepe-Fenerbahçe maçı)
Her iki futbolcu için Fenerbahçe menajerler aracılığıyla Bursaspor'un kapısını çalarken, yeşil beyazlı kulübe transfer konusunda ısrarcı olduğunu iletti ve somut adımlar atılacağının sözünü verdi.
Harun Tekin (Fenerbahçe-Bursaspor maçı)
Fenerbahçe'nin Bursaspor'a her iki oyuncu için bonuslarla birlikte 4 milyon 250 bin euro bonservis ve Nabil Dirar'ı sunduğu, Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın teklifi Teknik Direktör Samet Aybaba ile de görüştüğü ancak Aybaba'nın 32 yaşındaki futbolcuyu istemediği öğrenildi.
PSV DE TEKLİF YAPMIŞTI
Aziz Behich için Hollanda ekibi PSV Eindhoven da bir süredir devrede. Tecrübeli kanat oyuncusu için yeşil beyazlı kulübe 1 milyon 500 bin euro öneren PSV'den 2 milyon 500 bin Euro talep edilmişti.
Aziz Behich (Fenerbahçe-Bursaspor maçı)
- 28.8.2018 10:47
- Güncelleme: 28.8.2018 11:37
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Comolli fiyaskosu! Marco Fabian...
Toplam 13
Yorum
ali bi yazsana kimmiş onlar. futbolcu eskilerinden scout da olmaz sportif direktör de. biz bu işten anlasaydık futbolumuz sürünmezdi. bilmiyoruz
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Beşiktaş'ta tehlike sinyalleri
Toplam 6
Yorum
karakartal Beşiktaşa tehlike sinyalleri VAR Halis özkahya,Fırat aydınus, Bülent korkmaz=kumpas
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Orman'dan sert mesaj! "Ben çökersem Beşiktaş çöker"
Toplam 22
Yorum
BJK'li Hep ayni adamlar FB lobisinden çakar ve Toroglu, GS lobisinden Hincal Uluç BJK düsmanliklari hep oldu ve iftaralar, hedef göstermeler vs...
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