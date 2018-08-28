Fenerbahçe'nin yeşil beyazlı kulübe her iki oyuncu için bonuslarla birlikte 4 milyon 250 bin euro bonservis bedeli önerdiği iddia edildi.

Öte yandan, sarı lacivertlilerin Bursaspor'a yaptığı Nabil Dirar takasını ise yeşil beyazlıların teknik direktörü Samet Aybaba kabul etmedi.



Nabil Dirar (Göztepe-Fenerbahçe maçı)

Her iki futbolcu için Fenerbahçe menajerler aracılığıyla Bursaspor'un kapısını çalarken, yeşil beyazlı kulübe transfer konusunda ısrarcı olduğunu iletti ve somut adımlar atılacağının sözünü verdi.



Harun Tekin (Fenerbahçe-Bursaspor maçı)

Fenerbahçe'nin Bursaspor'a her iki oyuncu için bonuslarla birlikte 4 milyon 250 bin euro bonservis ve Nabil Dirar'ı sunduğu, Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın teklifi Teknik Direktör Samet Aybaba ile de görüştüğü ancak Aybaba'nın 32 yaşındaki futbolcuyu istemediği öğrenildi.



PSV DE TEKLİF YAPMIŞTI

Aziz Behich için Hollanda ekibi PSV Eindhoven da bir süredir devrede. Tecrübeli kanat oyuncusu için yeşil beyazlı kulübe 1 milyon 500 bin euro öneren PSV'den 2 milyon 500 bin Euro talep edilmişti.



Aziz Behich (Fenerbahçe-Bursaspor maçı)