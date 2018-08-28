Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Aziz Behich'e teklif!
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    'den ve 'e teklif!

    Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Aziz Behich'e teklif!

    , 'dan kaleci ve sol bek için teklif yaptı

    'nin yeşil beyazlı kulübe her iki oyuncu için bonuslarla birlikte 4 milyon 250 bin euro bonservis bedeli önerdiği iddia edildi.

    Öte yandan, sarı lacivertlilerin 'a yaptığı takasını ise yeşil beyazlıların teknik direktörü kabul etmedi.


    Nabil Dirar (Göztepe-Fenerbahçe maçı)

    Her iki futbolcu için Fenerbahçe menajerler aracılığıyla Bursaspor'un kapısını çalarken, yeşil beyazlı kulübe transfer konusunda ısrarcı olduğunu iletti ve somut adımlar atılacağının sözünü verdi.


    Harun Tekin (Fenerbahçe-Bursaspor maçı)

    Fenerbahçe'nin Bursaspor'a her iki oyuncu için bonuslarla birlikte 4 milyon 250 bin euro bonservis ve Nabil Dirar'ı sunduğu, Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın teklifi Samet Aybaba ile de görüştüğü ancak Aybaba'nın 32 yaşındaki futbolcuyu istemediği öğrenildi.

    PSV DE TEKLİF YAPMIŞTI
    için ekibi PSV Eindhoven da bir süredir devrede. Tecrübeli kanat oyuncusu için yeşil beyazlı kulübe 1 milyon 500 bin euro öneren PSV'den 2 milyon 500 bin Euro talep edilmişti.


    Aziz Behich (Fenerbahçe-Bursaspor maçı)

    1. 28.8.2018 10:47
    2. Güncelleme: 28.8.2018 11:37
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