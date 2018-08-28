Yapılan açıklama şu şekilde;

"Dün akşam bazı medya organlarında, kulübümüze transfer edileceği iddia edilen ve bugüne kadar tek bir girişimimiz dahi olmayan Moussa Sissoko'ya ilişkin, resmi kanallarımızdan net ve sarih bir açıklamada bulunarak oyuncu ile ilişkimiz olmadığını ifade ettik.



Buna rağmen tamamıyla tarafımızdan bağımsız olarak ortaya atılan bu iddianın, çeşitli haber programları ve yayınlarda içerik malzemesi yapılması ve ele alınış biçimi sebebiyle bu açıklamayı yapma mecburiyeti doğmuştur.



Öncelikle belirtmek isteriz ki; kulübümüzün iletişim prensipleri doğrultusunda içerisinde bulunduğumuz transfer süreci boyunca kulübümüz ile ilişkilendirilen asılsız transfer haberlerine, mecbur kalmadıkça bir yalanlama yapmadık.



Bu doğrultudaki tek istisnamız olan Cristian Ramirez transfer iddiaları konusunda ise adı geçen oyuncuya yönelik haberlerin boyutunun, camiamızı olumsuz şekilde etkileyecek seviyelere ulaşmış olması sebebiyle bir açıklamada bulunduk.



Bu kez Bein Sports gibi ciddi ve saygın yayın yapan bir kurum kaynaklı olarak gün içerisinde servis edilen Moussa Sissoko'ya dair transfer iddiası karşısında hayrete düştük. Buna rağmen iletişim prensiplerimiz gereği yalanlama yoluna gitmedik.



Ancak adı geçen oyuncunun, dün akşam saatleri itibariyle birçok spor programına ve mecraya malzeme olması ve anlaşma sağladığımıza yönelik kamuoyunun ısrarla inandırılma çabaları, kabul edilebilir seviyelerin üzerinde çıkmış; hiçbir kaynağı olmayan ve son derece düşündürücü bir şekilde kamuoyuna maksatlı olarak servis edilen Sissoko iddiaları, bardağı taşıran son damla olmuştur.



Bununla birlikte kendi ülkesinde itibarı ve inanılırlığı son derece tartışmalı bir kaynak üzerinden yapılan asılsız haberlerle, Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Phillip Cocu'nun mutsuz olduğu ve istifaya hazırlandığı iddiası, hiçbir tarafı sorgulanmadan bilinçli bir şekilde kamuoyuna sunuldu.



Yukarıda vurguladığımız tüm bu mevzuların, camiamızın arka arkaya kötü sonuçlar aldığı bu günlerde kamuoyuna maksatlı bir şekilde yansıtılmasının sebebini gayet iyi anlayabiliyoruz.



Bu durumu, bağışıklık sistemi zayıfladığında ortaya çıkan virüslere benzetiyor; bu yaklaşımın uzun vadede camiamız üzerinde asla muvaffak olamayacağını biliyoruz. Bu tarz kişi ve yöntemlerle daima mücadele etmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz.



Buradaki önemli hususu her defasında vurguladığımız gibi bir kez daha dile getirmek isteriz ki; camiamızın birliği ve bütünlüğüne kast eden, takımımız ve taraftarımızın kenetlenmesine engel olma amacı taşıyan bu tip bilinçli ve ayrıştırıcı haberlere karşı son derece dikkatli olmak zorundayız.



İçerisinde bulunduğumuz geçiş döneminin sancılı olacağının, sabır gerektirdiğinin bilincindeyiz.



Tüm bu konulara ilişkin daha detaylı açıklamaları, önümüzdeki hafta başkanımızın ikincisini gerçekleştireceği Camiaya Sesleniş programında dile getireceğimizi iletir;



Camiamızdan bir kez daha resmi kanallarımızdan ilan etmediğimiz hiçbir bilgiye itibar edilmemesini önemle rica ederiz.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"