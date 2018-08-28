Fenerbahçe'de imzalar atılıyor!
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    'de imzalar atılıyor!

    Fenerbahçe'de imzalar atılıyor!

    'de yeni transferler için yarın imza töreni düzenlenecek

    'de yeni transferler Michael Frey ve Diego Reyes için yarın 11.30'da Ülker Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.
    1. 28.8.2018 11:28
    2. Güncelleme: 28.8.2018 11:42
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