Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 ayrı grup halinde gerçekleştirilen 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Hücum varyasyonlarının ardından, antrenman çift kale maçla noktalandı.