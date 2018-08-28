Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 ayrı grup halinde gerçekleştirilen 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Hücum varyasyonlarının ardından, antrenman çift kale maçla noktalandı.
- 28.8.2018 14:12
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Umut Güner, Adem Ljajic için yola çıktı
Toplam 1
Yorum
CasCan Bu transfer acilen yapılmalı.Yoksa daha çok hüsrana uğrayacağız.Oğuzhanla bu iş yürümez.Gol ayağımız ve oyunu sürükleyecek bir santrafor
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Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Aziz Behich'e teklif!
Toplam 19
Yorum
ramiz dayı mesele transfer ise harun mu aziz behic mi kardeş mesele kaliteyi artırmaksa bu futbolcularmı artırır kaliteyi yoksa sisokho mu kardeş off
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Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Aziz Behich'e teklif!
Toplam 19
Yorum
faysal çiftçi helal olsun sana kara kimse türkiyede diyemediği hasan ali sorunu sen söledin valla yeter artık gerçekten kovsunlar onu artık
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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