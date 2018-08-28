Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    , maçı hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a> maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , 'in 4'üncü haftasında oynayacağı maçının hazırlıklarını, 'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 ayrı grup halinde gerçekleştirilen 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Hücum varyasyonlarının ardından, antrenman çift kale maçla noktalandı.

    1. 28.8.2018 14:12
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