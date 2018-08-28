Comolli fiyaskosu! Marco Fabian...
F.Bahçe sakat olduğunu bile bile Marco Fabian’ı İstanbul’a getirdi. Taraftar tepki gösterince Meksikalı yıldız geri gönderildi. Taraftar transfer yapılanmasına tepki gösterdi... Sosyal medyada, “Comolli ayda 100 bin Euro kazanıyor. 100 kişilik futbolcu havuzum var diyorud. Hani nerede?” sesleri yükseld
BU NASIL PLANLAMA
Yaşananları yakından takip eden Fenerbahçeli taraftarlar Fabian'ın transfer edilmemesinden memnun olurken, sportif direktör Comolli ağır eleştirilerden kurtulamadı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Fabian'ın taraftar tepkisi nedeniyle gönderildiğini söylediler. Fransız futbol adamı için, "Sakat olduğu bile bile Fabian'ı getirdiler. Tepkiler üzerine vazgeçtiler. Comolli ayda 100 bin Euro kazanıyor. 100 kişilik futbolcu havuzum var diyordu. Hani nerede" ifadeleri kullanıldı.
TAKVİM
BAHANESİ FITIK
Fenerbahçe, önceki akşam İstanbul'a getirdiği Meksikalı orta saha oyuncusu Marco Fabian ile anlaşma sağlayamadı. Sarı-lacivertli yönetim, dün sağlık kontrolünden geçen 29 yaşındaki futbolcunun belindeki fıtık sorununun gelecekte sıkıntı doğurabileceği yönündeki rapor sonrasında, transfer görüşmelerini sonlandırdı. Bu kararda Fabian'ın bel fıtığı kadar, oyuncunun İstanbul'a geleceği haberi duyulduğu andan itibaren sosyal medya ve basında yapılan olumsuz yorumların da transferin iptalinde etkili olduğu öğrenildi.
- 28.8.2018
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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