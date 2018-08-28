Comolli fiyaskosu! Marco Fabian... – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    fiyaskosu! ...

    <a href="/index/comolli?id=3b3fec39-84d6-4d6d-96e8-287ee59cb562" class="" rel="tag">Comolli</a> fiyaskosu! <a href="/index/marco-fabian?id=203c1fce-f7de-4153-8faa-6f15a9883437" class="" rel="tag">Marco Fabian</a>...

    F.Bahçe sakat olduğunu bile bile ’ı ’a getirdi. Taraftar tepki gösterince Meksikalı yıldız geri gönderildi. Taraftar yapılanmasına tepki gösterdi... Sosyal medyada, “ ayda 100 bin Euro kazanıyor. 100 kişilik futbolcu havuzum var diyorud. Hani nerede?” sesleri yükseld

    Fenerbahçe'de dün son derece ilginç bir gelişme yaşandı. Pazar gecesi İstanbul'a getirilen Meksikalı 10 numara Marco Fabian'ın, dün sağlık testinden geçemeyince transferinden vazgeçildiği açıklandı. Bu durum hem kendisine de hem de menajerine açıklandı. Bunun ardından Meksikalı oyuncu şahsı hesabından Fenerbahçe'yi takibini bıraktı.

    BU NASIL PLANLAMA
    Yaşananları yakından takip eden Fenerbahçeli Fabian'ın edilmemesinden memnun olurken, sportif direktör Comolli ağır eleştirilerden kurtulamadı. Sarı-Lacivertli , Fabian'ın taraftar tepkisi nedeniyle gönderildiğini söylediler. Fransız futbol adamı için, "Sakat olduğu bile bile Fabian'ı getirdiler. Tepkiler üzerine vazgeçtiler. ayda 100 bin Euro kazanıyor. 100 kişilik futbolcu havuzum var diyordu. Hani nerede" ifadeleri kullanıldı.

    TAKVİM

    BAHANESİ FITIK
    , önceki akşam 'a getirdiği Meksikalı orta saha oyuncusu ile anlaşma sağlayamadı. Sarı-lacivertli yönetim, dün sağlık kontrolünden geçen 29 yaşındaki futbolcunun belindeki fıtık sorununun gelecekte sıkıntı doğurabileceği yönündeki rapor sonrasında, görüşmelerini sonlandırdı. Bu kararda Fabian'ın bel fıtığı kadar, oyuncunun 'a geleceği haberi duyulduğu andan itibaren sosyal medya ve basında yapılan olumsuz yorumların da transferin iptalinde etkili olduğu öğrenildi.
    1. 28.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    fiyaskosu! ... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN