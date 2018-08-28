Böyle olsun istemezdim! – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Böyle olsun istemezdim!

    Böyle olsun istemezdim!

    Başkanı Bolzan, ’a satılan ’nun, “Cocu ‘Böyle olsun istemezdim’ dedi. Bu transfere istemeden onay vermiş!..” dediğini açıkladı.

    F.Bahçe'nin 10.5 milyon euro'ya 'a sattığı ile ilgili Başkanı Romildo Bolzan'dan açıklama geldi. 'da Radio Bandeirantes'in canlı yayınına katılan Bolzan, 'ya kendilerinin de talip olduğunu hatırlatarak, "Görüştük. O da dönmek istediğini bana söyledi. Ancak sonra koçunun gitmesine izin vermediğini belirtti. Saygı duydum. Ardından 'a gitti. Aradım. Cocu'nun bu transferi istemeden onayladığını ve 'Böyle olmasını istemezdim' dediğini söyledi. Ne yapabilirim ki!" diye konuştu.
    1. 28.8.2018
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