Berke’nin canı sıkkın – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Berke’nin canı sıkkın

    Berke’nin canı sıkkın
    'nin kaleci edeceğine yönelik iddialar, 'in canını sıktı. Altınordu'dan transfer edilen ve büyük gelecek vadeden genç file bekçisinin, Volkan'dan kaleyi almayı umut ederken bir anda 'tribünde oturacak' konuma gelmekten oldukça rahatsız olduğu belirtiliyor.
    1. 28.8.2018
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