Ozan Tufan U21'e gönderildi – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'e gönderildi

    Ozan Tufan U21'e gönderildi

    , gönderdi.

    Sarı-lacivertli kulüpte bir yandan transfer çalışmaları devam ederken takımda yer alması istenmeyen futbolcular da uzaklaştırılıyor. 'de istenileni veremeyen ve gönderilmesi gündemde olan , sarı-lacivertli kulübün dahil edildi.

    Sarı-lacivertli ekipte döneminde de disiplinsiz hareketler sebebiyle kadro dışı bırakılan ve sonrasında affedilerek takıma dönen Ozan Tufan, satılabilir raporu verilmesinin ardından sportif direktör Damien Comolli'nin aldığı karar ile bu sefer takımına gönderildi.

    1. 27.8.2018 23:14
    2. Güncelleme: 27.8.2018 23:30
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