Hoşgeldin Fabian!

Transferde atağa kalkan ve üst üste bombaları patlatan Fenerbahçe, Marco Fabian'a da kavuştu. Meksikalı orta saha oyuncusu dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli kulübün Frankfurt'tan aldığı 29 yaşındaki futbolcu, 19.45'te Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Tecrübeli futbolcuyu taraftarlar ve Fenerbahçeli yetkililerden Baturalp Soydaş karşıladı.



1.5 MİLYON EURO ALACAK

Bir dönem Beşiktaş'ın da ilgilendiği Fabian'ın bugün önce sağlık kontrolünden geçip ardırdan resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transfer için Frankfurt'a 1.5 milyon euro ödeyeceği bildirildi. Fabian'ın da 1.5 milyon euro'dan 1 yıllık imza atacağı kaydedildi.



ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

Marco Fabian, 2016 yılında Meksika'nın Chivas takımından Frankfurt'a 3.7 milyon euro bonservis karşılığında transfer oldu. Kariyerinde daha önce Guadalaraja, Chivas ve Cruz Azul formalarını da giyen Marco Fabian, 29 yaşında ve 1.70 boyunda. Orta sahada hem kanat, hem de forvet arkasında forma giyebilen Marco Fabian, 40 kez Meksika Milli Takımı formasını giydi. Tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 9 kez gol sevinci yaşadı.



7 AY FORMA GİYEMEDİ

Alman ekibiyle sözleşmesi 2019'da bitecek olan Marco Fabian, geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle 7 ay formasından uzak kalırken, sadece 9 maçta (7'si lig) forma giymiş ve 1 gol atmıştı.



118

Marco Fabian, forma giydiği kulüplerde attığı ve attırdığı gollerle dikkat çekiyor. Deportivo Guadalajara'da 232 resmi maçta 57 gol atan, 36 da asist yapan Meksikalı yıldız; E. Frankfurt'ta 49 maçta 8 gol, 7 asist; Cruz Azul'da da 35 maçta 7 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Fabian toplam 72 gol, 42 asistle 118 gole doğrudan katkıda bulundu.



COMOLLİ ETKİSİ BÜYÜK

Bu arada Beşiktaş'ın da gündeminde olan Fabian'ın sarı-lacivertli takıma gelmesinde sportif direktör Damien Comolli'nin büyük etkisi olduğu ileri sürüldü. Fransız spor adamının, Fabian'ın menajeriyle olan yakın ilişkisi sayesinde transferde ibrenin Fenerbahçe'ye döndüğü vurgulandı.