Hoşgeldin Fabian! – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Hoşgeldin Fabian!

    Hoşgeldin Fabian!

    F.Bahçe’nin ’tan transferi bugün sağlık kontrolünden geçecek, ardından sözleşme imzalayacak

    Transferde atağa kalkan ve üst üste bombaları patlatan , 'a da kavuştu. Meksikalı orta saha oyuncusu dün akşam saatlerinde 'a geldi. Sarı-lacivertli kulübün 'tan aldığı 29 yaşındaki futbolcu, 19.45'te 'na ulaştı. Tecrübeli futbolcuyu taraftarlar ve Fenerbahçeli yetkililerden Baturalp Soydaş karşıladı.

    1.5 MİLYON EURO ALACAK
    Bir dönem 'ın da ilgilendiği Fabian'ın bugün önce sağlık kontrolünden geçip ardırdan resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin bu için Frankfurt'a 1.5 milyon euro ödeyeceği bildirildi. Fabian'ın da 1.5 milyon euro'dan 1 yıllık imza atacağı kaydedildi.

    ÇOK YÖNLÜ OYUNCU
    Marco Fabian, 2016 yılında 'nın Chivas takımından Frankfurt'a 3.7 milyon euro bonservis karşılığında transfer oldu. Kariyerinde daha önce Guadalaraja, Chivas ve formalarını da giyen Marco Fabian, 29 yaşında ve 1.70 boyunda. Orta sahada hem kanat, hem de forvet arkasında forma giyebilen Marco Fabian, 40 kez Meksika formasını giydi. Tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 9 kez gol sevinci yaşadı.

    7 AY FORMA GİYEMEDİ
    Alman ekibiyle sözleşmesi 2019'da bitecek olan Marco Fabian, geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle 7 ay formasından uzak kalırken, sadece 9 maçta (7'si lig) forma giymiş ve 1 gol atmıştı.

    118
    Marco Fabian, forma giydiği kulüplerde attığı ve attırdığı gollerle dikkat çekiyor. Deportivo Guadalajara'da 232 resmi maçta 57 gol atan, 36 da asist yapan Meksikalı yıldız; E. Frankfurt'ta 49 maçta 8 gol, 7 asist; Cruz Azul'da da 35 maçta 7 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Fabian toplam 72 gol, 42 asistle 118 gole doğrudan katkıda bulundu.

    COMOLLİ ETKİSİ BÜYÜK
    Bu arada Beşiktaş'ın da gündeminde olan Fabian'ın sarı-lacivertli takıma gelmesinde sportif direktör Damien Comolli'nin büyük etkisi olduğu ileri sürüldü. Fransız spor adamının, Fabian'ın menajeriyle olan yakın ilişkisi sayesinde transferde ibrenin Fenerbahçe'ye döndüğü vurgulandı.

    1. 27.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hoşgeldin Fabian! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN