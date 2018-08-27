Hasan Ali çıldırttı!
F.Bahçe'nin Göztepe'ye kaybettiği maçta Hasan Ali Kaldırım belki yine çalışkandı ancak pasları ve ortaları taraftarı kızdırdı.
F.Bahçe'nin Göztepe'ye kaybettiği maçta Hasan Ali Kaldırım belki yine çalışkandı ancak pasları ve ortaları taraftarı kızdırdı. İslam Slimani'yi bir türlü topla buluşturamayan tecrübeli sol bekin 9 ortasından sadece 1'i isabetli oldu. 6 ikili mücadelenin de 2'sini kazanabildi.
- 27.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
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