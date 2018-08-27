Hasan Ali çıldırttı!

F.Bahçe'nin Göztepe'ye kaybettiği maçta Hasan Ali Kaldırım belki yine çalışkandı ancak pasları ve ortaları taraftarı kızdırdı. İslam Slimani'yi bir türlü topla buluşturamayan tecrübeli sol bekin 9 ortasından sadece 1'i isabetli oldu. 6 ikili mücadelenin de 2'sini kazanabildi.