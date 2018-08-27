Hasan Ali çıldırttı! – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Hasan Ali çıldırttı!

    Hasan Ali çıldırttı!

    F.Bahçe'nin 'ye kaybettiği maçta belki yine çalışkandı ancak pasları ve ortaları taraftarı kızdırdı.

    F.Bahçe'nin 'ye kaybettiği maçta belki yine çalışkandı ancak pasları ve ortaları taraftarı kızdırdı. İslam Slimani'yi bir türlü topla buluşturamayan tecrübeli sol bekin 9 ortasından sadece 1'i isabetli oldu. 6 ikili mücadelenin de 2'sini kazanabildi.

    1. 27.8.2018
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