Fenerbahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu!
Fenerbahçe, transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Marco Fabian ile anlaşma sağlayamadı.
Fenerbahçe, transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere dün akşam İstanbul'a getirdiği Marco Fabian transferinden vazgeçti.
Fenerbahçe, son görüşmeleri yapmak için İstanbul'a getirdiği Eintracht Frankfurt'un 10 numarası Marco Fabian'ın transferinden vazgeçti. Meksikalı oyuncunun sağlık kontrollerinden geçemediği ve sarı-lacivertlilerin bu nedenle görüşmeleri noktalama kararı aldığı iddia edildi.
Bu yaşananların ardından 29 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'yi takipten çıkardı.
- 27.8.2018 14:17
- Güncelleme: 27.8.2018 15:08
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Trabzon'da Mete Kalkavan öfkesi
Toplam 5
Yorum
Ceyhun Bir kac hakem her seferinde bizim maclarda onlara verilen özel görevi yerine getiriyorlar.
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‘Advocaat haklı çıktı’
Toplam 12
Yorum
tunc yıllarca futbolun iliğini, kemiğini sıyırdınız. beterin beteri olun, küme düşüp öyle gelin de belki düzelirsiniz.
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Berke hazır değil
Toplam 7
Yorum
FENER Bence tam zamani Volkan durmadan hata yapior Berke yapsada en azindan genc dersin arti yasi kücükmüs müs artik unutalim bunlari vakti geld
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