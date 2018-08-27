Fenerbahçe, transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere dün akşam İstanbul'a getirdiği Marco Fabian transferinden vazgeçti.



Fenerbahçe, son görüşmeleri yapmak için İstanbul'a getirdiği Eintracht Frankfurt'un 10 numarası Marco Fabian'ın transferinden vazgeçti. Meksikalı oyuncunun sağlık kontrollerinden geçemediği ve sarı-lacivertlilerin bu nedenle görüşmeleri noktalama kararı aldığı iddia edildi.





Bu yaşananların ardından 29 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'yi takipten çıkardı.