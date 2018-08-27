Fenerbahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu!
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'de transferi iptal oldu!

    Fenerbahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu!

    , görüşmeleri için 'a getirdiği ile anlaşma sağlayamadı.

    , görüşmelerini gerçekleştirmek üzere dün akşam 'a getirdiği transferinden vazgeçti.

    Fenerbahçe, son görüşmeleri yapmak için İstanbul'a getirdiği 'un 10 numarası Marco Fabian'ın transferinden vazgeçti. Meksikalı oyuncunun sağlık kontrollerinden geçemediği ve sarı-lacivertlilerin bu nedenle görüşmeleri noktalama kararı aldığı iddia edildi.



    Bu yaşananların ardından 29 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'yi takipten çıkardı.

    1. 27.8.2018 14:17
    2. Güncelleme: 27.8.2018 15:08
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