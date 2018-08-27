Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi başladı – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'de mesaisi başladı

    Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi başladı

    , Spor Toto 'in 4. haftasında 1 Eylül Cumartesi günü 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

    'nde bir günlük izinin ardından toplanan sarı-lacivertli futbolcuların, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde çalıştığı belirtildi.

    'in 3. haftasındaki maçında ilk 11'de oynayan oyuncuların, idmanı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladığı ifade edildi. Diğer oyuncuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.

    Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 27.8.2018 15:15
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