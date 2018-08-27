Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi başladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Cumartesi günü Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bir günlük izinin ardından toplanan sarı-lacivertli futbolcuların, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde çalıştığı belirtildi.
Süper Lig'in 3. haftasındaki Göztepe maçında ilk 11'de oynayan oyuncuların, idmanı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladığı ifade edildi. Diğer oyuncuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.
Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 27.8.2018 15:15
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Fenerbahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu!
Toplam 10
Yorum
fb yunus transfer bıttı bıtecek bız hala kadroyu olusturamadık bu sene sampionluk hayal otesı yıne husran allahım bızım gunahımız neydı ne yaptık
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Şenol Güneş'ten Halis Özkahya'ya sert tepki! "Rahatsız mısın?
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Yorum
austin herkeskendini dokunlmaz sanıyo senin saçmasapn değişikliklerin kendi futbolcuarının hakkında söylediklerine çıkıp hakem rahatsız sensin dese
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Fenerbahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu!
Toplam 10
Yorum
jaffa_ziya Ben senin fenerbahçeli olduğuna inanmıyorum. Rezil filan olanda yok.Rezil olduğunu düşünüyorsan git trabzonspora sempati duy.
Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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