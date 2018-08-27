Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bir günlük izinin ardından toplanan sarı-lacivertli futbolcuların, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde çalıştığı belirtildi.

Süper Lig'in 3. haftasındaki Göztepe maçında ilk 11'de oynayan oyuncuların, idmanı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladığı ifade edildi. Diğer oyuncuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.

Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.