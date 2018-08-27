Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'de maçı hazırlıkları

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a> maçı hazırlıkları

    'in 4. haftasında 1 Eylül Cumartesi günü 'u ağırlayacak , hazırlıklarını sürdürdü.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldığı belirtildi.

    , hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 27.8.2018 19:19
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