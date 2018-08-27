Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Cumartesi günü Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldığı belirtildi.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 27.8.2018 19:19
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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