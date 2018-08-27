Fenerbahçe Sissoko ile anlaştı
Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Sissoko ile anlaşmaya vardı.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, Tottenham'ın Fransız oyuncusu Mousa Sissoko ile kiralık olarak anlaşma sağladı. Fenerbahçe, İngiliz ekibi ile 29 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu olarak el sıkıştı.
Sissoko, Newcastle'dan 2016-17 sezonunun başında Tottenham'a 35 milyon Euro'luk bonservisle transfer olmuştu. Fransız futbolcu, Tottenham forması ile çıktığı 82 maçın 39'unda ilk 11'de yer alırken 2 kez rakip ağları havalandırdı.
- 27.8.2018 22:55
- Güncelleme: 27.8.2018 23:35
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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