Fenerbahçe Sissoko ile anlaştı – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Sissoko ile anlaştı

    Fenerbahçe Sissoko ile anlaştı

    , ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Sissoko ile anlaşmaya vardı.

    çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, Tottenham'ın Fransız oyuncusu Mousa Sissoko ile kiralık olarak anlaşma sağladı. , İngiliz ekibi ile 29 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu olarak el sıkıştı.

    Sissoko, Newcastle'dan 2016-17 sezonunun başında Tottenham'a 35 milyon Euro'luk bonservisle transfer olmuştu. Fransız futbolcu, Tottenham forması ile çıktığı 82 maçın 39'unda ilk 11'de yer alırken 2 kez rakip ağları havalandırdı.

    (DHA)
    1. 27.8.2018 22:55
    2. Güncelleme: 27.8.2018 23:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe Sissoko ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN