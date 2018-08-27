Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, Tottenham'ın Fransız oyuncusu Mousa Sissoko ile kiralık olarak anlaşma sağladı. Fenerbahçe, İngiliz ekibi ile 29 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu olarak el sıkıştı.



Sissoko, Newcastle'dan 2016-17 sezonunun başında Tottenham'a 35 milyon Euro'luk bonservisle transfer olmuştu. Fransız futbolcu, Tottenham forması ile çıktığı 82 maçın 39'unda ilk 11'de yer alırken 2 kez rakip ağları havalandırdı.