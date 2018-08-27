Fenerbahçe Moussa Sissoko transferini yalanladı – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Moussa Sissoko transferini yalanladı

    Fenerbahçe Moussa Sissoko transferini yalanladı

    , İngiliz haber kaynaklarının flaş haber olarak geçtiği Moussa Sissoko transferini net bir açıklamayla yalanladı.

    'den yapılan açıklamada "Kulübümüzün, Moussa Sissoko'yu etmek için, ne kulübüyle, ne menajeriyle ne de oyuncunun kendisiyle hiçbir teması, hiçbir zaman olmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

    İşte Fenerbahçe'den yapılan yazılı açıklama:

    "Kamuoyunda, Moussa Sissoko'yu transfer etme girişiminde bulunduğumuz ve sonrasında transferden vazgeçtiğimiz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

    Kulübümüzün, Moussa Sissoko'yu transfer etmek için, ne kulübüyle, ne menajeriyle ne de oyuncunun kendisiyle hiçbir teması, hiçbir zaman olmamıştır.

    FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

    1. 28.8.2018 00:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe Moussa Sissoko transferini yalanladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN