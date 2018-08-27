Fenerbahçe Moussa Sissoko transferini yalanladı
Fenerbahçe, İngiliz haber kaynaklarının flaş haber olarak geçtiği Moussa Sissoko transferini net bir açıklamayla yalanladı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan yazılı açıklama:
"Kamuoyunda, Moussa Sissoko'yu transfer etme girişiminde bulunduğumuz ve sonrasında transferden vazgeçtiğimiz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Kulübümüzün, Moussa Sissoko'yu transfer etmek için, ne kulübüyle, ne menajeriyle ne de oyuncunun kendisiyle hiçbir teması, hiçbir zaman olmamıştır.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
- 28.8.2018 00:34
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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