Fenerbahçe gole hasret – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    gole hasret

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> gole hasret

    Spor Toto 'e kötü bir başlangıç yapan , gol yollarında yaşadığı sıkıntıyla dikkati çekiyor.

    Sezona yeni bir yapılanmayla giren ve bu doğrultuda kadrosunda önemli revizyona giden sarı-lacivertliler, oynadığı 5 resmi maçta da rakip fileleri havalandırmakta zorlandı.

    Bu sezon ikisi Şampiyonlar Ligi'nde, üçü ise 'de olmak üzere toplamda 5 resmi karşılaşmaya çıkan , bu mücadelelerde sadece 3 gol üretebildi.

    , bu 5 maçın 3'ünde ise rakip kaleciyi geçmeyi başaramadı.

    Hücum hattı değişti

    Geçen sezon yönetiminde ligi en çok gol atan takım unvanıyla tamamlayan sarı-lacivertliler, öncesinde hücum bölgesinin tamamına yakınını değiştirdi.

    dönemindeki ilk hamlesini Jose Fernandao'yu satarak gerçekleştiren , 'nin Tottenham ekibinden kiraladığı Vincent Janssen'in de takımına dönmesiyle, sezona elindeki tek forvet Roberto ile giriş yaptı.

    Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde Portekiz'in takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, 'nun sakatlanmasıyla bu zorlu maçlarını forvetsiz oynamak durumunda kaldı ve elenmekten kurtulamadı.

    karşısında forvet pozisyonunda 'a görev vermek zorunda kalan , deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada gol atmayı başaramazken, ikinci maçta ise 'un tek golü tur için yeterli olmadı.

    Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra forvet pozisyonunu ile güçlendiren Fenerbahçe, son olarak bu mevkiye Michael Frey'i etti.

    Ligdeki goller gidenlerden

    Fenerbahçe, 'in ilk 3 haftasında sadece 2 gol atarken, bu skorları da takımdan ayrılan isimlerin kaydetti.

    'e evinde 2-1'lik Bursaspor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertlilerde, golleri Giuliano Victor de Paulo ve Josef de Souza kaydetti. Bu iki oyuncuyu da Fenerbahçe, takımlarına sattı.

    Ligde daha sonra oynanan ve maçlarında ise rakip fileleri havalandıramayan Fenerbahçe, 3 karşılaşmada attığı 2 golle son 32 yılın hücumdaki en kısır sezon başlangıcını yapmış oldu.

    Slimani golle tanışamadı

    Fenerbahçe'de gol sorununa ilk çare olarak edildi.

    'nin Leicester City takımından kiralanan golcü oyuncu, sarı-lacivertli formayı ilk defa deplasmanda karşısında giydi.

    Bu mücadelede önemli bir gol fırsatını harcayan Cezayirli futbolcu, karşısında girdiği pozisyonları gole çeviremedi.

    Kanatlardan da katkı gelmedi

    Fenerbahçe yeni sezona, kanatlara takviye yaparak girdi.

    Geçen sezon bu bölgede ilk 11 oynayan Nabil Dirar ve 'nun skor katkısından memnun olmayan sarı-lacivertliler, sorunun çözümü için transfere başvurdu.

    İlk olarak Altınordu'da forma giyen Barış Alıcı'yı takıma kazandıran Fenerbahçe, daha sonra ise 'nin Swansea City takımından Andre Ayew'i kiraladı.

    Büyük umutlarla edilen bu iki oyuncu da henüz sarı-lacivertlilerin gol sorununa çare olamadı.

    Geçen sezonun en golcü takımı

    Fenerbahçe, geçen sezonu ligde en çok gol atan takım unvanıyla tamamlamıştı.

    yönetiminde geçen sezon sık sık gol atamadığı gerekçesiyle eleştirilen sarı-lacivertliler, o dönem ligin ilk 3 haftasında rakip fileleri 6 kez havalandırmıştı.

    Fenerbahçe, geçen sezon ligde attığı 78 golle, maç başına 2,29'luk bir gol ortalama yakaladı.

    Geçen sezon yönetimindeki kadroda hücum oyuncularından Giuliano 14, Fernandao ve 9'ar, Janssen ise 4 gol attı.

    Kalesi de düştü

    Fenerbahçe, gol atmakta yaşadığı problemlerin yanı sıra, kalesini gole kapatmakta da zorluk çekiyor.

    Yeni sezonda henüz 5 resmi karşılaşma oynayan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların tamamında gol yedi.

    Kalecilerinin performansı sebebiyle geçen sezon sık sık eleştirilen sarı-lacivertli takım, bu sezon da aynı kaderi yaşıyor.

    Fenerbahçe sezona, , Carlos Kameni ve 'nun yanına Berke Özer'i de transfer ederek 4 kaleciyle girerken, teknik direktör Phillip Cocu, resmi maçlarda tercihini tecrübeli file bekçisi 'den yana kullandı.

    Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde ile yapılan karşılaşmada yediği gol sebebiyle eleştirilen Volkan, Evkur ve maçlarında da kalesinde gole engel olamadı.

    1. 27.8.2018 11:28
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