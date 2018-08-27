Cocu ve Comolli^'ye tepkiler yükseliyor!

Sarı-lacivertlilerde başkanlığa Ali Koç'un gelmesiyle birlikte futbol şubesi daha profesyonel bir şekilde yönetilmeye başlandı. Ali Koç, kulübün ana branşını sportif direktör Damien Comolli'ye teslim etti. Fransız spor adamı, teknik direktörlük koltuğu için Phillip Cocu ile anlaşırken Kanarya'da ilk günlerdeki pembe tablo dağılmaya başladı. Comolli'nin satılacak ve alınacak futbolcuların geliş-gidişinde fazla zaman kaybetmesi Şampiyonlar Ligi'nde Benfica turunun yitirilmesine neden oldu. Örnek olarak İslam Slimani transferi geciktiği için bu eşleşmedeki maçlarda forvet mevkiinde Alper Potuk görev yaptı. F.Bahçe Teknik Direktörü Philip Cocu da imza atarken verdiği sözleri kısa vadede yerine getiremedi. Hollandalı çalıştırıcı 'takım halinde' hareket edeceklerini ve sürekli pozisyon üreten bir ekip olacaklarını belirtirken sahada henüz böyle bir Fenerbahçe yok. Bu durum da sarı-lacivertli camiada ilk tepkilerin gelmesine neden oldu. Cocu'nun farklı 11'ler denemesi, oyun sistemini ve ana iskeleti henüz oluşturamaması da eleştiriliyor. Ayrıca takımda başta Andre Ayew olmak üzere birçok ismin hala beklenilen seviyeye gelmemesi de Cocu'nun bir başka eleştiri konusu. Maç içi değişiklikleri de beğenilmiyor.



COCU İMZADA NE VAAT ETMİŞTİ?

"Öne doğru oynayan, yaratıcı ve hep pozisyon üretmeye çalışan bir takım olma konusundaki arzum değişmeyecek. Geriden oyun kurarak ne istediğini bilen bir takım olmak istiyoruz. Topa sahip olan, çok fazla hareketlilik gösterebilen bir takım."



GEÇEN YILI YAKALADI!

FENER geçen sezon uzak ara deplasmanlarda en çok puan toplayan takımdı. Kanarya 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ile 35 puan almıştı. En yakın rakibi Başakşehir'i 5 puan sollamıştı. Geçen yıl tüm sezonda alınan 2 deplasman yenilgisine Kanarya bu yıl 2 maçta ulaştı!



COMOLLİ'NİN YANLIŞLARI

Forvet transferini Benfica maçlarına yetiştiremedi.

Yeni transferlerin kariyerleri tartışma konusu.

Kaleye bir transfer yapılmaması eleştiriliyor.

8 numara transferinde yaprak kımıldamaması



COCU'NUN YANLIŞLARI

Takım, Hollandalı hocanın 'Total futbol' anlayışından uzak.

F.Bahçe yenik durumdayken değişikliklerde gecikiyor.

Volkan, Ayew gibi isimleri oynatarak kazanma taktiği tutmadı.

Takımın en yeteneklisi Valbuena'yı oynatmaması.