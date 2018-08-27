Berke hazır değil
Fenerbahçe sezon başında Altınordu'dan Berke Özer'i renklerine bağlamıştı.
Fenerbahçe sezon başında Altınordu'dan Berke Özer'i renklerine bağlamıştı. Ancak 2000 doğumlu eldiven henüz kaleyi devralmak için çok genç görülüyor. Fransa Ligi ekipleriyle görüşen Carlos Kameni ayrılır ayrılmaz Fenerbahçe'nin kadrosuna yeni bir kaleci alacağı ifade ediliyor.
- 27.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
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