Berke hazır değil

Fenerbahçe sezon başında Altınordu'dan Berke Özer'i renklerine bağlamıştı. Ancak 2000 doğumlu eldiven henüz kaleyi devralmak için çok genç görülüyor. Fransa Ligi ekipleriyle görüşen Carlos Kameni ayrılır ayrılmaz Fenerbahçe'nin kadrosuna yeni bir kaleci alacağı ifade ediliyor.