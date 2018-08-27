Berke hazır değil – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Berke hazır değil

    Berke hazır değil

    sezon başında Altınordu'dan 'i renklerine bağlamıştı.

    sezon başında Altınordu'dan 'i renklerine bağlamıştı. Ancak 2000 doğumlu eldiven henüz kaleyi devralmak için çok genç görülüyor. Ligi ekipleriyle görüşen Carlos Kameni ayrılır ayrılmaz 'nin kadrosuna yeni bir kaleci alacağı ifade ediliyor.

    1. 27.8.2018
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