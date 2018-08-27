‘Advocaat haklı çıktı’
Fenerbahçe taraftarı Y.Malatya ve Göztepe yenilgilerinin ardından eski teknik direktörleri Dick Advocaat'ın meşhur basın toplantısı videosunu paylaşıp, hak verdiler.
Fenerbahçe taraftarı Y.Malatya ve Göztepe yenilgilerinin ardından eski teknik direktörleri Dick Advocaat'ın meşhur basın toplantısı videosunu paylaşıp, hak verdiler. İşte o sözler: "Bazı oyuncuların F.Bahçe gibi üst düzey bir takımda oynayabilmesi için gelişmeleri gerek. Sen yeterince iyi değilsin ve gitmelisin. F.Bahçe bunu yapmalı. Acı ama gerçek"
- 27.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
‘Advocaat haklı çıktı’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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