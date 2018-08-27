‘Advocaat haklı çıktı’ – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ‘Advocaat haklı çıktı’

    ‘Advocaat haklı çıktı’

    taraftarı Y.Malatya ve yenilgilerinin ardından eski teknik direktörleri 'ın meşhur basın toplantısı videosunu paylaşıp, hak verdiler.

    taraftarı Y.Malatya ve yenilgilerinin ardından eski teknik direktörleri 'ın meşhur basın toplantısı videosunu paylaşıp, hak verdiler. İşte o sözler: "Bazı oyuncuların F.Bahçe gibi üst düzey bir takımda oynayabilmesi için gelişmeleri gerek. Sen yeterince iyi değilsin ve gitmelisin. F.Bahçe bunu yapmalı. Acı ama gerçek"

    1. 27.8.2018
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