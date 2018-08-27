‘Advocaat haklı çıktı’

Fenerbahçe taraftarı Y.Malatya ve Göztepe yenilgilerinin ardından eski teknik direktörleri Dick Advocaat'ın meşhur basın toplantısı videosunu paylaşıp, hak verdiler. İşte o sözler: "Bazı oyuncuların F.Bahçe gibi üst düzey bir takımda oynayabilmesi için gelişmeleri gerek. Sen yeterince iyi değilsin ve gitmelisin. F.Bahçe bunu yapmalı. Acı ama gerçek"