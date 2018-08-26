Volkan yine uyudu – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Volkan yine uyudu

    Volkan yine uyudu

    Kanarya'nın bu sezon en çok tartışılan isimlerinden olan , karşısında yine saç baş yoldurdu.

    Kanarya'nın bu sezon en çok tartışılan isimlerinden olan , karşısında yine saç baş yoldurdu. İlk yarıda Halil ile karşılaştığı bir pozisyonda kalesini hatalı terk eden Volkan Demirel, taraftarları korkuttu. Tecrübeli file bekçisi Halil ile karşı karşıya geldiği ikinci pozisyonda ise kalesinde golü gördü. Volkan, kalenin tam karşısından yaklaşık 25 metreden Halil'in gönderdiği sert şutta topa dokunamadı.

    1. 26.8.2018
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