Volkan yine uyudu
Kanarya'nın bu sezon en çok tartışılan isimlerinden olan Volkan Demirel, Göztepe karşısında yine saç baş yoldurdu.
Kanarya'nın bu sezon en çok tartışılan isimlerinden olan Volkan Demirel, Göztepe karşısında yine saç baş yoldurdu. İlk yarıda Halil ile karşılaştığı bir pozisyonda kalesini hatalı terk eden Volkan Demirel, taraftarları korkuttu. Tecrübeli file bekçisi Halil ile karşı karşıya geldiği ikinci pozisyonda ise kalesinde golü gördü. Volkan, kalenin tam karşısından yaklaşık 25 metreden Halil'in gönderdiği sert şutta topa dokunamadı.
- 26.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
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