Topal: Kaleye gelen gol oluyor – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Topal: Kaleye gelen gol oluyor

    Topal: Kaleye gelen gol oluyor

    oyuncu, “Bu sonuç bize yakışmıyor. kafayı yiyeceğim” dedi

    , deplasmanında aldığı yenilgiyle taraftarlarını üzerken isyan etti. oyuncu, "İlk yarı çok iyi oynadık, pozisyonlar da bulduk ama ikinci yarıda kısmetsiz bir şekilde kalemize gelen ilk top gol oldu. Herkes elinden geleni yapıyor ama bu mağlubiyetler bize yakışmıyor. Çok üzgünüz herkesten özür diliyorum ama sürekli özür dilemek de güzel gözükmüyor. Toparlanmamız gerekiyor. kafayı yiyeceğim. Kaleye gelen ilk top gol oluyor" dedi. Neustadter ise, "Söylenecek bir şey yok. Utanç verici. Gol atıp maçları kazanmalıyız. İdmanlarda biraz daha özgüven kazanmalıyız. Taraftarı da mutlaka arkamıza almalıyız" diye konuştu.

    1. 26.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Topal: Kaleye gelen gol oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN