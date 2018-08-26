Topal: Kaleye gelen gol oluyor

Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında aldığı yenilgiyle taraftarlarını üzerken Mehmet Topal isyan etti. Yıldız oyuncu, "İlk yarı çok iyi oynadık, pozisyonlar da bulduk ama ikinci yarıda kısmetsiz bir şekilde kalemize gelen ilk top gol oldu. Herkes elinden geleni yapıyor ama bu mağlubiyetler bize yakışmıyor. Çok üzgünüz herkesten özür diliyorum ama sürekli özür dilemek de güzel gözükmüyor. Toparlanmamız gerekiyor. Düşündükçe kafayı yiyeceğim. Kaleye gelen ilk top gol oluyor" dedi. Neustadter ise, "Söylenecek bir şey yok. Utanç verici. Gol atıp maçları kazanmalıyız. İdmanlarda biraz daha özgüven kazanmalıyız. Taraftarı da mutlaka arkamıza almalıyız" diye konuştu.