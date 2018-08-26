Topal: Kaleye gelen gol oluyor
Yıldız oyuncu, “Bu sonuç bize yakışmıyor. Düşündükçe kafayı yiyeceğim” dedi
Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında aldığı yenilgiyle taraftarlarını üzerken Mehmet Topal isyan etti. Yıldız oyuncu, "İlk yarı çok iyi oynadık, pozisyonlar da bulduk ama ikinci yarıda kısmetsiz bir şekilde kalemize gelen ilk top gol oldu. Herkes elinden geleni yapıyor ama bu mağlubiyetler bize yakışmıyor. Çok üzgünüz herkesten özür diliyorum ama sürekli özür dilemek de güzel gözükmüyor. Toparlanmamız gerekiyor. Düşündükçe kafayı yiyeceğim. Kaleye gelen ilk top gol oluyor" dedi. Neustadter ise, "Söylenecek bir şey yok. Utanç verici. Gol atıp maçları kazanmalıyız. İdmanlarda biraz daha özgüven kazanmalıyız. Taraftarı da mutlaka arkamıza almalıyız" diye konuştu.
- 26.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
Topal: Kaleye gelen gol oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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