Slimani isyan bayrağını açtı
Sarı-lacivertliler, Göztepe önünde hücumda etkisiz kaldı. İlk yarıda rakip ceza alanında sadece üç kez topla buluşan Slimani isyan bayrağını açtı
Üst üste ikinci yenilgisini yaşayan Fenerbahçe'de hücum bölgesindeki etkisizlik dün bir kez daha gözler önüne serildi. Giuliano ve Josef De Souza'nın da takımdan ayrılmasıyla orta alanda top tutmakta zorlandığı gözlenen sarı-lacivertlilerde, yeni transferlerden forvet Islam Slimani, bırakın pozisyonu topla buluşmakta bile zorlandı. Cezayirli futbolcu, maçın ilk 45 dakikalık bölümünde ceza sahasında sadece 3 kez topla buluşabildi. Forvette yalnız kalan ve arkadaşlarından destek göremeyen Slimani, bir pozisyonun ardından isyan etti. Sağdan Alper'in yaptığı ortadan sonra arkadaşına dönen golcü oyuncu, Alper'e adeta "Görerek pas atın artık" dercesine bir hareket yaptı.
- 26.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
Slimani isyan bayrağını açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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