Slimani isyan bayrağını açtı

Üst üste ikinci yenilgisini yaşayan Fenerbahçe'de hücum bölgesindeki etkisizlik dün bir kez daha gözler önüne serildi. Giuliano ve Josef De Souza'nın da takımdan ayrılmasıyla orta alanda top tutmakta zorlandığı gözlenen sarı-lacivertlilerde, yeni transferlerden forvet Islam Slimani, bırakın pozisyonu topla buluşmakta bile zorlandı. Cezayirli futbolcu, maçın ilk 45 dakikalık bölümünde ceza sahasında sadece 3 kez topla buluşabildi. Forvette yalnız kalan ve arkadaşlarından destek göremeyen Slimani, bir pozisyonun ardından isyan etti. Sağdan Alper'in yaptığı ortadan sonra arkadaşına dönen golcü oyuncu, Alper'e adeta "Görerek pas atın artık" dercesine bir hareket yaptı.