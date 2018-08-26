Beşiktaş'ın istediği 29 yaşındaki Meksikalı oyuncu bugün 19.10'da İstanbul'da olacak Frankfurt'un 1.5 milyon euro, Fabian'ın da senelik 1.5 milyon euro alacağı ifade edildi

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?Fenerbahçe üst üste transfer bombaları patlatmaya devam ediyor. Dün Diego Reyes'i renklerine katan sarı-lacivertliler, şimdi de Eintracht Frankfurt'un 10 numarası Marco Fabian'a imza attırmak için geri sayıma geçti. Bundesliga ekiplerinden E. Frankfurt'ta forma giyen orta saha oyuncusu Marco Fabian, sarı-lacivertli kulübe transferi konusunda detayları görüşmek üzere bugün saat 19.10'da İstanbul'a gelecek. Meksikalı oyuncunun İstanbul'a ulaştıktan sonra sözleşmesindeki son pürüzleri çözerek, kendisini 2 senelik sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.



FENERBAHÇE'Yİ TAKİBE ALDI

Fabian, Eintracht Frankfurt'un dün Freiburg ile oynadığı Bundesliga maçında kadroda yer almamıştı. Beşiktaş'ın da Meksikalı oyuncunun peşinde olduğu geçtiğimiz günlerde siyahbeyazlı kulübün Başkanı Fikret Orman tarafından resmen açıklanırken; 29 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabı üzerinden F.Bahçe'yi takibe alması, transferin bittiği şeklinde yorumlandı. Marco Fabian için Eintracht Frankfurt kulübünün 1.5 milyon euro, oyuncunun da senelik 1.5 milyon euro alacağı öğrenildi.



KANATLARDA DA OYNAYABİLİYOR

Marco Fabian, 2016 yılında Meksika'nın Chivas takımından Frankfurt'a 3.7 milyon euro bonservis karşılığında transfer oldu. Kariyerinde daha önce Guadalaraja, Chivas ve Cruz Azul formalarını giyen Marco Fabian, 29 yaşında ve 1.70 boyunda. Orta sahada hem kanat, hem de forvet arkasında forma giyebilen Marco Fabian, Meksikalı yıldız, geçtiğimiz sezon Frankfurt formasıyla Bundesliga'da 7 maçta görev aldı 1 gol attı. 40 kez Meksika Milli Takımı formasını giyen 29 yaşındaki Meksikalı futbolcu, 2016'da 3.7 milyon euroya Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu. Alman ekibiyle sözleşmesi 2019'da bitecek olan Marco Fabian, geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle 7 ay formasından uzak kalırken, sadece 9 maçta (7'si lig) forma giymiş ve 1 gol atmıştı.



FORMASI KOSTİC'E VERİLDİ

Eintracht Frankfurt, takımdan ayrılacak olan Marco Fabian'ın 10 numaralı formasını yeni transferleri Filip Kostic'e verdi. Alman ekibinin teknik direktörü Adi Hütter'in gelecek planlarında olmayan Meksikalı futbolcunun ise 38 numaraya geçtiği kaydedildi.



REYES'E MESAJ YOLLADI

29 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Marco Fabian, Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Reyes'e de Instagram üzerinden mesaj yollamıştı. Fabian, Diego Reyes'in F.Bahçe'ye doğru yola çıktığını belirttiği paylaşımına emojileri kullanarak bir cevap vermişti.



Marco Fabian, forma giydiği kulüplerde attığı ve attırdığı gollerle dikkat çekiyor. Deportivo Guadalajara'da 232 resmi maçta 57 gol atan, 36 da asist yapan Meksikalı yıldız; E. Frankfurt'ta 49 maçta 8 gol, 7 asist; Cruz Azul'da da 35 maçta 7 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Fabian toplam 72 gol, 42 asistle 118 gole doğrudan katkıda bulundu.