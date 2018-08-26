Cocu: "Sabırlı olmalıyız"

Fenerbahçe'nin başında çıktığı üçüncü lig maçında ikinci yenilgisini yaşayan teknik direktör Phillip Cocu, Göztepe karşısında basit bir gol yiyerek kaybettiklerini söyledi. Hollandalı teknik adam, maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Göztepe karşısında oyuna iyi başladık. Yakaladığımız fırsatlar vardı ama değerlendiremedik. Rakip kalemize isabetli bir şut attı, o da gol oldu. Buradan yenilgiyle dönmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Şanssız bir gol yedik. Üst üste iki gol yedik ve bunu telafi etmemiz gerek."



DAHA İYİSİ OLMALI

Takımdan ayrılan oyuncular olduğunu ve yeni transferler geldiğini de hatırlatan Hollandalı çalıştırcı, "Yeni bir kadro oluşturuyoruz. Ayrıca yeni bir sistem oturtmaya çalışığyoruz. Organizasyon ve hücum konusunda sorunlar yaşadığımızı gözlemledik. Alınan kötü sonuçlar nedeniyle taraftarımızdan özür diliyorum. Ancak biraz daha çalışarak bu sorunların üstesinden geleceğiz. Biraz sabır gösterilmesini istiyorum" dedi. Cocu, hücum hattında görev yapan Ayew ve Slimani'nin zamanla daha etkili oynayacağını da sözlerine ekledi.



2013'TEN SONRA BİR İLK

Phillip Cocu, teknik direktörlük kariyerinde üst üste iki lig mağlubiyetini en son Aralık 2013'te PSV'nin başındayken aldı (Feyenoord 1-3 ve Vitesse 2-6). Hollandalı hoca, F.Bahçe'de üç hafta içinde aynı durumu yaşadı.