Cocu: "Sabırlı olmalıyız"
Transferde ayrılanlar ve yeni gelenler oldu. Ayrıca yeni bir sistem oturtmaya çalışıyoruz. Bugün hücumda etkisizdik, rakip bir şutla golü buldu ve kazandı.”
Fenerbahçe'nin başında çıktığı üçüncü lig maçında ikinci yenilgisini yaşayan teknik direktör Phillip Cocu, Göztepe karşısında basit bir gol yiyerek kaybettiklerini söyledi. Hollandalı teknik adam, maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Göztepe karşısında oyuna iyi başladık. Yakaladığımız fırsatlar vardı ama değerlendiremedik. Rakip kalemize isabetli bir şut attı, o da gol oldu. Buradan yenilgiyle dönmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Şanssız bir gol yedik. Üst üste iki gol yedik ve bunu telafi etmemiz gerek."
DAHA İYİSİ OLMALI
Takımdan ayrılan oyuncular olduğunu ve yeni transferler geldiğini de hatırlatan Hollandalı çalıştırcı, "Yeni bir kadro oluşturuyoruz. Ayrıca yeni bir sistem oturtmaya çalışığyoruz. Organizasyon ve hücum konusunda sorunlar yaşadığımızı gözlemledik. Alınan kötü sonuçlar nedeniyle taraftarımızdan özür diliyorum. Ancak biraz daha çalışarak bu sorunların üstesinden geleceğiz. Biraz sabır gösterilmesini istiyorum" dedi. Cocu, hücum hattında görev yapan Ayew ve Slimani'nin zamanla daha etkili oynayacağını da sözlerine ekledi.
2013'TEN SONRA BİR İLK
Phillip Cocu, teknik direktörlük kariyerinde üst üste iki lig mağlubiyetini en son Aralık 2013'te PSV'nin başındayken aldı (Feyenoord 1-3 ve Vitesse 2-6). Hollandalı hoca, F.Bahçe'de üç hafta içinde aynı durumu yaşadı.
- 26.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
Cocu: "Sabırlı olmalıyız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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