Bolasie 2. Lig’e gitti

Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile geçen Yannick Bolasie'nin yeni takımı belli oldu. Premier Lig ekibi Everton'da forma şansı bulmakta zorlanan Demokratik Kongolu sol açık , bir yıllığına İngiltere Championship'te yer alan Aston Villa'ya 1 sezonluğuna kiralandı.