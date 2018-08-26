Bolasie 2. Lig’e gitti – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Bolasie 2. Lig’e gitti

    Bolasie 2. Lig’e gitti

    Yaz döneminde adı ile geçen ’nin yeni takımı belli oldu.

    Yaz döneminde adı ile geçen 'nin yeni takımı belli oldu. ekibi Everton'da forma şansı bulmakta zorlanan Demokratik Kongolu sol açık , bir yıllığına 'te yer alan 'ya 1 sezonluğuna kiralandı.

    1. 26.8.2018
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