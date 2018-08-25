Valbuena ile Dirar yan çizdi – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ile yan çizdi

    Valbuena ile Dirar yan çizdi
    'nin, son gün ve 'yı da 'a göndermek için çok uğraştığı ama sonuç çıkaramadığı öğrenildi. Dirar'ın Arabistan'da oynamak istemediği restini çekerek teklifi kabul etmediği kaydedildi. Valbuena'nın ise iki sezon için 15 milyon euro istediği, bu yüzden birçok görüşmenin başlamadan bittiği vurgulandı.
    1. 25.8.2018
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