Ramil Guliyev üçüncü oldu – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    üçüncü oldu

    Ramil Guliyev üçüncü oldu
    Fenerbahçeli milli sporcu , Polonya'da yapılan Skolimowska Memorial yarışlarında 10.21'lik derecesiyle 100 metrede kürsünün 3. basamağında yer aldı. Ramil Guliyev, 30 Ağustos Perşembe günü Zürih'te, Diamond Lig'in 200 metre sezon finalinde yarışacak
    1. 25.8.2018
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