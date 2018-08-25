Michael Frey: "Birlikte başarırız" – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    : "Birlikte başarırız"

    Michael Frey: "Birlikte başarırız"

    Resmen Fenerbahçeli olan İsviçreli forvet, “Hep beraber çalışır ve birlik olursak başarıya ulaşırız, istediğimizi alırız” açıklamasını yaptı.

    F.Bahçe, Zürich'ten transfer edip önceki gün 'a getirdiği 'le dün 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sağlık kontrolünün ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan kontrata imza atan 24 yaşındaki golcü, birlik mesajı verirken, şampiyonluk için iddialı konuştu. Frey, "Çok mutluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Geçen sene iyi bir sezon geçirdim, aynı şekilde çalışacağım. Gollerimi atacağım ve bu sayede takımıma puanlar kazandıracağım. Hep beraber çalışır ve birlik olursak, başarıya ulaşacağımızı, istediğimizi elde edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

    GÜÇLÜ VE YETENEKLİ
    F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Frey'i överken, "Kulübümüze taze kan olacaktır. Fiziksel olarak gerçekten çok bir oyuncu. Topsuz oyunda çok sert. Rakip defansı çok rahatsız eden bir isim. Aynı zamanda toplu oyunda çok ve golde çok becerikli bir oyuncu" ifadelerini kullandı. Frey'i "gelişmeye açık bir oyuncu" olarak tanımlayan Comolli, "Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayacak. Çok büyük bir değer ve iyi bir yatırım olacak. Takımımıza kattığımız tüm oyuncular çok yönlü isimler" açıklamasını yaptı.

    1. 25.8.2018
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