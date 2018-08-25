Michael Frey: "Birlikte başarırız"
Resmen Fenerbahçeli olan İsviçreli forvet, “Hep beraber çalışır ve birlik olursak başarıya ulaşırız, istediğimizi alırız” açıklamasını yaptı.
GÜÇLÜ VE YETENEKLİ
F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Frey'i överken, "Kulübümüze taze kan olacaktır. Fiziksel olarak gerçekten çok güçlü bir oyuncu. Topsuz oyunda çok sert. Rakip defansı çok rahatsız eden bir isim. Aynı zamanda toplu oyunda çok yetenekli ve golde çok becerikli bir oyuncu" ifadelerini kullandı. Frey'i "gelişmeye açık bir oyuncu" olarak tanımlayan Comolli, "Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayacak. Çok büyük bir değer ve iyi bir yatırım olacak. Takımımıza kattığımız tüm oyuncular çok yönlü isimler" açıklamasını yaptı.
- 25.8.2018
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Beşiktaş Loris Karius transferini duyurdu
Toplam 5
Yorum
serdar 2. tolgamız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bu kaleci ve bu defansla bu sene 4. lükde bize hayal
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Bafetimbi Gomis, Galatasaray'la vedalaştı
Toplam 1
Yorum
K.D Hadi yürü yürü yürü paraya git bize takılan çok Dolmuşa binde köyüne git bize tav olan çok çok çok
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Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray'a Gomis eleştirisi
Toplam 11
Yorum
Gs Fenerin sattığı futbolcular 27 28 yaşında bizimki 34 yaşında tabiki de ıyi fiyata sattık
Michael Frey: "Birlikte başarırız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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