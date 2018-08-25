Marco Fabian, Fenebahçe için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Marco Fabian, yarın saat 19.00'da İstanbul'a gelecek.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen orta saha oyuncusu Marco Fabian, Fenerbahçe'ye transferi konusunda detayları görüşmek üzere yarın saat 19.00'da İstanbul'a gelecek. Meksikalı oyuncunun yarın İstanbul'a ulaştıktan sonra sözleşmesindeki son pürüzleri çözerek kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.
SOSYAL MEDYADAN TAKİBE ALDI
29 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe'yi takibe alması, transferin bittiği şeklinde yorumlandı.
Fabian, Eintracht Frankfurt'un bugün Freiburg ile oynadığı Bundesliga mücadelesinde kadroda yer almamıştı.
- 25.8.2018 20:02
- Güncelleme: 25.8.2018 20:03
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Ndiaye geliyor!
Toplam 2
Yorum
GS'li çokmu şişiriyoruz diyen arkadas ! DONK'la mı oynıcaksın orda ! mücadeleci koşan baskılı ileri geri orta saha adamı daha ne istiyon bedavaya
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Fernando Muslera'dan Gomis açıklaması!
Toplam 2
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saka Gs oldu bir Komedie Dükkani haydi hayirlisi
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Galatasaray Anthony Modeste ile anlaştı! Anthony Modeste kimdir?
Toplam 10
Yorum
Birkan Saçma sapan adamları yine topluyorlar
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