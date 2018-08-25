Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen orta saha oyuncusu Marco Fabian, Fenerbahçe'ye transferi konusunda detayları görüşmek üzere yarın saat 19.00'da İstanbul'a gelecek. Meksikalı oyuncunun yarın İstanbul'a ulaştıktan sonra sözleşmesindeki son pürüzleri çözerek kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.



SOSYAL MEDYADAN TAKİBE ALDI

29 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe'yi takibe alması, transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

Fabian, Eintracht Frankfurt'un bugün Freiburg ile oynadığı Bundesliga mücadelesinde kadroda yer almamıştı.