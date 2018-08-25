Fabian, Fenebahçe için İstanbul'a geliyor
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Marco Fabian, Fenebahçe için 'a geliyor

    Marco Fabian, Fenebahçe için İstanbul'a geliyor

    Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Marco Fabian, yarın saat 19.00'da 'a gelecek.

    ekiplerinden 'ta forma giyen orta saha oyuncusu Marco Fabian, Fenerbahçe'ye transferi konusunda detayları görüşmek üzere yarın saat 19.00'da 'a gelecek. Meksikalı oyuncunun yarın İstanbul'a ulaştıktan sonra sözleşmesindeki son pürüzleri çözerek kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

    SOSYAL MEDYADAN TAKİBE ALDI
    29 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe'yi takibe alması, transferin bittiği şeklinde yorumlandı.
    Fabian, Eintracht Frankfurt'un bugün Freiburg ile oynadığı Bundesliga mücadelesinde kadroda yer almamıştı.

    1. 25.8.2018 20:02
    2. Güncelleme: 25.8.2018 20:03
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