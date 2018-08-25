Kameni’de sorun ücreti – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ’de sorun ücreti

    Kameni’de sorun ücreti
    F.Bahçe'nin iyi bir teklif gelmesi halinde satışına sıcak baktığı 'ye Auxerre talip oldu. Fransız ekibi, sarı-lacivertli yetkililere teklif sundu. L'Equipe'in haberine göre, transferin önündeki en büyük engel Kanarya ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki kalecinin aldığı 2 milyon euro'luk ücret.
    1. 25.8.2018
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