İzmir’de çiçekle karşılandılar – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ’de çiçekle karşılandılar

    İzmir’de çiçekle karşılandılar
    Bu akşam Bornova'da ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, 'de çiçeklerle karşılandılar. Özel uçakla gelen sarı-lacivertli kafileyi taraftarları yalnız bırakmadı. Takımları lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, karşıladıkları Cocu ve bazı futbolculara çiçek verdi.
    1. 25.8.2018
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