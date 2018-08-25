Huzurlarınızda Diego Reyes – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Huzurlarınızda Diego Reyes

    Huzurlarınızda Diego Reyes

    ’nda coşkuyla karşılanan 25 yaşındaki Meksikalı stoper Türkiye’ye şampiyonluk için geldiğini söyledi. Reyes, “Mutluyum heyecanlıyım. Fenerbahçe’nin büyüklüğünü çok iyi biliyorum. Sabırsızlıkla sahada olmayı bekliyorum” dedi.

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Reyes, dün gece yarısı İstanbul'a geldi. Son olarak Porto'da forma giyen ve bonservisi elinde olan 25 yaşındaki stoper, 'nda taraftarlarca coşkuyla karşılandı. Ülkesi Meksika'dan başladığı uzun bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ayak basan başarılı futbolcunun, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacağı öğrenildi.

    YENİ EVİME GELDİM
    İstanbul'a doğru yola çıkmadan önce instagram hesabından "Yeni evime gidiyorum. Bu yeni macera için mutlu ve heyecanlıyım" mesajını paylaşan Reyes, ülke basınına ise "Rekabetçi bir ligde olacağımı biliyorum. Bence Türkler futbol konusunda tutkulu, ben de bunu seviyorum. Çok mutluyum. Gelmeden önce stadyumların videolarını gördüm. Her şeyin güzel olduğu bir lige gidiyorum" dedi.

    SABIRSIZLANIYORUM
    Atatürk Havalimanı'nda kendisini bekleyen Fenerbahçeli taraftarlarca coşkuyla karşılanan Diego Reyes, "Mutluyum, heyecanlıyım. Formayı kapabilmek için uğraşacağım. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü çok iyi biliyorum. Türkiye Ligi'ni ve taraftarların coşkusunu da tanıyorum. Sabırsızlıkla sahaya çıkacağım günü bekliyorum. Buraya şampiyonluklar yaşamak için geldim" diye konuştu.

    PSV'YE NİYET FENER'E KISMET
    Fenerbahçe'nin kesin anlaşma sağladığı Meksikalı stoper Diego Reyes hakkında ilginç bir detay ortaya çıktı. Meksikalı stoperin daha önce PSV Eindhoven'da çalıştığı sırada Phillip Cocu tarafından istendiği ortaya çıktı. Cocu, Reyes'i çok istemiş ancak PSV'ye transfer edememişti. Hollandalı teknik adam Reyes ile şimdi Fenerbahçe'de buluşmuş olacak. 25 yaşındaki stoperin oyun içindeki hırsını ve zamanlama konusundaki başarısını çok beğenen Hollandalı teknik adam, biraz geç de olsa Meksikalı oyuncuya Fenerbahçe'de kavuşacak.

    REYES KİMDİR?
    Fenerbahçe'nin yeni transferi Meksikalı Diego Reyes, kariyerine ülkesinin önemli kulüplerinden America'da başladı… 1.90lık boyuyla hava toplarındaki etkinliğiyle kısa sürede Avrupa'nın ilgisini çeken Diego Reyes, 2013 Yılında Porto'ya 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

    Porto'da istikrar yakalamakta zorluk çeken Reyes, 2015- 2016'da , bir sonraki sezon ise Espanyol formasıyla La Liga'da boy gösterdi. İspanya'daki iki sezonda 61 maça çıkan ve istikrar yakalayan 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon başı Porto'ya döndü. Porto'da ilk 11'e girmekte zorlanan Reyes sadece 12 lig maçına çıktı. 55 kez Meksika Milli Takımı formasını terleten Diego Reyes, Porto ile biten kontratını uzatmadı ve serbest kaldı.
    1. 25.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Huzurlarınızda Diego Reyes haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN