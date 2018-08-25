Huzurlarınızda Diego Reyes
Atatürk Havalimanı’nda coşkuyla karşılanan 25 yaşındaki Meksikalı stoper Türkiye’ye şampiyonluk için geldiğini söyledi. Reyes, “Mutluyum heyecanlıyım. Fenerbahçe’nin büyüklüğünü çok iyi biliyorum. Sabırsızlıkla sahada olmayı bekliyorum” dedi.
YENİ EVİME GELDİM
İstanbul'a doğru yola çıkmadan önce instagram hesabından "Yeni evime gidiyorum. Bu yeni macera için mutlu ve heyecanlıyım" mesajını paylaşan Reyes, ülke basınına ise "Rekabetçi bir ligde olacağımı biliyorum. Bence Türkler futbol konusunda tutkulu, ben de bunu seviyorum. Çok mutluyum. Gelmeden önce stadyumların videolarını gördüm. Her şeyin güzel olduğu bir lige gidiyorum" dedi.
SABIRSIZLANIYORUM
Atatürk Havalimanı'nda kendisini bekleyen Fenerbahçeli taraftarlarca coşkuyla karşılanan Diego Reyes, "Mutluyum, heyecanlıyım. Formayı kapabilmek için uğraşacağım. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü çok iyi biliyorum. Türkiye Ligi'ni ve taraftarların coşkusunu da tanıyorum. Sabırsızlıkla sahaya çıkacağım günü bekliyorum. Buraya şampiyonluklar yaşamak için geldim" diye konuştu.
PSV'YE NİYET FENER'E KISMET
Fenerbahçe'nin kesin anlaşma sağladığı Meksikalı stoper Diego Reyes hakkında ilginç bir detay ortaya çıktı. Meksikalı stoperin daha önce PSV Eindhoven'da çalıştığı sırada Phillip Cocu tarafından istendiği ortaya çıktı. Cocu, Reyes'i çok istemiş ancak PSV'ye transfer edememişti. Hollandalı teknik adam Reyes ile şimdi Fenerbahçe'de buluşmuş olacak. 25 yaşındaki stoperin oyun içindeki hırsını ve zamanlama konusundaki başarısını çok beğenen Hollandalı teknik adam, biraz geç de olsa Meksikalı oyuncuya Fenerbahçe'de kavuşacak.
REYES KİMDİR?
Fenerbahçe'nin yeni transferi Meksikalı Diego Reyes, kariyerine ülkesinin önemli kulüplerinden America'da başladı… 1.90lık boyuyla hava toplarındaki etkinliğiyle kısa sürede Avrupa'nın ilgisini çeken Diego Reyes, 2013 Yılında Porto'ya 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Porto'da istikrar yakalamakta zorluk çeken Reyes, 2015- 2016'da Real Sociedad, bir sonraki sezon ise Espanyol formasıyla La Liga'da boy gösterdi. İspanya'daki iki sezonda 61 maça çıkan ve istikrar yakalayan 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon başı Porto'ya döndü. Porto'da ilk 11'e girmekte zorlanan Reyes sadece 12 lig maçına çıktı. 55 kez Meksika Milli Takımı formasını terleten Diego Reyes, Porto ile biten kontratını uzatmadı ve serbest kaldı.
- 25.8.2018
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Beşiktaş Loris Karius transferini duyurdu
Toplam 5
Yorum
serdar 2. tolgamız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bu kaleci ve bu defansla bu sene 4. lükde bize hayal
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Bafetimbi Gomis, Galatasaray'la vedalaştı
Toplam 1
Yorum
K.D Hadi yürü yürü yürü paraya git bize takılan çok Dolmuşa binde köyüne git bize tav olan çok çok çok
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Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray'a Gomis eleştirisi
Toplam 11
Yorum
Gs Fenerin sattığı futbolcular 27 28 yaşında bizimki 34 yaşında tabiki de ıyi fiyata sattık
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