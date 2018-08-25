Göztepe - Fenerbahçe karşılaşmasında 11'ler belli oldu! – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    - karşılaşmasında 11'ler belli oldu!

    Göztepe - Fenerbahçe karşılaşmasında 11'ler belli oldu!

    Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. hafta karşılaşmasında , 'ye konuk oluyor.

    Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. hafta karşılaşmasında , 'ye konuk oluyor. İşte 11'ler:

    Göztepe'nin 11'i: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Halil, Tayfur, Yasin, Deniz.
    Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, , Elif Elmas, Ayew, , Dirar, Slimani
    ?

    49. RANDEVU

    Spor Toto Süper Lig'de 3. haftada karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Göztepe 49. randevularına çıkacak. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 73-32 üstünlüğü bulunuyor.

    Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabaka 2-2 bitti, ikinci devre İstanbul'da Fenerbahçe 2-1 kazandı.

    İZMİR'DEKİ MAÇLAR

    İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İzmir'de 25. kez karşılaşacak.

    Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 11 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 26, Göztepe ise 17 gol attı.

    FARKLI SKORLAR

    Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 48 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.

    1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.

    Göztepe ise toplam 7 kez yendiği rakibi karşısında 6 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

    FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

    Lige, sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerek başlayan Fenerbahçe, geçen hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2. haftayı 3 puanla 10. sırada tamamladı.

    Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Aatif Chahechouhe ve İsmail Köybaşı dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

    1. 25.8.2018 20:42
    2. Güncelleme: 25.8.2018 20:46
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