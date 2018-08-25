Fenerbahçe'ye Bolasie'den kötü haber
Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Everton'lı Yannick Bolasie, 1 yıllığına Aston Villa'ya kiralandı.
Fenerbahçe ile ismi sıkça anılan Bolasie, 1 yıllığına Aston Villa forması giyecek.
- 25.8.2018 13:13
- Güncelleme: 25.8.2018 13:33
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‘Büyük rakama olur’
Toplam 2
Yorum
serdar akay_dandik gs scoutları ben olsam kasımpaşada bu transferleri yapan kişileri gs ye alırdım.son transfleri Josué Sá da kasımpaşa için çok iyi transfer
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Michael Frey: "Birlikte başarırız"
Toplam 2
Yorum
fb bitmiş bakın bu da günah. yazık. zürihde 280.000 euroya oynayan oyuncuyu transfer yapmış gibi 3.000.000 euroya alıp getiriyorlar. fb resmen iflas
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Gomis'i gözden düşüren 6 neden
Toplam 2
Yorum
cimbomlu Biz de kupa maçında atmadığın penaltıyı hiç unutmayacağız. gomisi satan yönetim kurulumuzu tebrik ederiz, teşekkür ederiz. cimbomlu
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