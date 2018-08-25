Fenerbahçe'ye Bolasie'den kötü haber – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'ye Bolasie'den kötü haber

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye Bolasie'den kötü haber

    'nin de ilgilendiği Everton'lı , 1 yıllığına 'ya kiralandı.

    Everton Kulübü, 'nin de gündeminde yer alan kanat oyuncusu 'nin Premier Lig ekiplerinden 'ya kiralandığını duyurdu.

    ile ismi sıkça anılan Bolasie, 1 yıllığına forması giyecek.

    1. 25.8.2018 13:13
    2. Güncelleme: 25.8.2018 13:33
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