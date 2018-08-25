Fenerbahçe'den heyecanlandıran paylaşım!
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'den heyecanlandıran paylaşım!

    Fenerbahçe'den heyecanlandıran paylaşım!

    sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile taraftarları heyecanlandırdı.

    , Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile taraftarları arasında "yeni bir transfer mi geliyor?" heyacanını başlattı.

    FREY TRANSFERİNİ DE EMOJİ İLE DUYURMUŞLARDI!

    Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde imza attırdığı Michael Frey'i de Twitter hesabından yaptıkları emoji paylaşmı ile duyurmuştu. Bu nedenle yeni paylaşım, taraftarlar arasında büyük heyecana neden oldu.

    1. 25.8.2018 14:56
    2. Güncelleme: 25.8.2018 15:40
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