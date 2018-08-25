Fenerbahçe'den heyecanlandıran paylaşım!
Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile taraftarları heyecanlandırdı.
Fenerbahçe, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile taraftarları arasında "yeni bir transfer mi geliyor?" heyacanını başlattı.
FREY TRANSFERİNİ DE EMOJİ İLE DUYURMUŞLARDI!
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde imza attırdığı Michael Frey'i de Twitter hesabından yaptıkları emoji paylaşmı ile duyurmuştu. Bu nedenle yeni paylaşım, taraftarlar arasında büyük heyecana neden oldu.
- 25.8.2018 14:56
- Güncelleme: 25.8.2018 15:40
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3 puan şart!
Toplam 2
Yorum
HOCA BERK, ŞENER, REYES, YİĞİTHAN, SERHAT, BARIŞ ,ELİF, OZAN ,UYGAR,ALPER, FREY
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Galatasaray Anthony Modeste ile anlaştı! Anthony Modeste kimdir?
Toplam 8
Yorum
gs allah bilir kaç milyon verecez çin liginden golcü aldık valla helal olsun
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Galatasaray Anthony Modeste ile anlaştı! Anthony Modeste kimdir?
Toplam 8
Yorum
ÜMİT Ne demek bonservisi elinde saçmalamayın. Daha yeni gitti çine 28 milyon euroya
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